Erste Debatte der drei CDU-Vorsitzbewerber

Nachrichtenarchiv - 18.10.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz sind erstmals in einer direkten Debatte aufeinander getroffen. NRW-Ministerpräsident Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Merz und der Außenpolitiker Röttgen machten sich bei einer Veranstaltung der Jungen Union für ein Digitalministerium in einer künftigen Bundesregierung stark. Laschet hob vor allem seine Erfahrungen als Manager der Corona-Krise hervor. Für einen Aufbruch in Deutschland und eine Politik der modernen Mitte warb Röttgen. Merz sprach sich für eine ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft aus. Der neue Parteichef soll Anfang Dezember gewählt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 04:00 Uhr