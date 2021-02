Erste Corona-Selbsttests in Deutschland sind zugelassen

Nachrichtenarchiv - 24.02.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zulassung von Corona-Selbsttests kann nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Spahn schon bald mehr Sicherheit geben und Perspektiven für die Zukunft eröffnen. In der Regierungsbefragung sagte Spahn, es würden nun täglich mehr Tests zur Verfügung stehen. Die ersten drei Selbsttests hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte heute zugelassen. Dabei werden die Proben durch einen Abstrich in der vorderen Nase entnommen. Laut Studien der Hersteller kann das auch von Laien sicher durchgeführt werden, während die bereits eingesetzten Schnelltests von medizinisch geschultem Personal betreut werden müssen. Nach den Worten Spahns sollen die Tests für zu Hause in den nächsten Tagen unter anderem in Apotheken und bei Discountern erhältlich sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.02.2021 13:15 Uhr