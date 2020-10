Erste Corona-Patienten aus den Niederlanden werden in Deutschland betreut

Münster: Auch in der zweiten Welle der Corona-Pandemie nimmt Deutschland wieder Patienten aus den Niederlanden auf. Am Morgen sind die ersten Erkrankten von Rotterdam aus per Hubschrauer in ein Krankenhaus ins westfälische Münster gebracht worden. Ein zweiter Flug aus dem niederländischen Almere ist geplant. Deutschland möchte mit der Verlegung die Situation auf den niederländischen Intensivstationen entspannen. Dort ist bereits fast jedes zweite Bett mit einem Covid-Infizierten belegt. Die Niederlande sind mit am stärksten von Corona betroffen. Gestern wurden mehr als 9.000 Neuinfektionen registriert. Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen hatten Unterstützung angeboten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.10.2020 12:15 Uhr