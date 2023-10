Erste Bundeswehr-Maschinen fliegen Deutsche aus Israel aus

Tel Aviv: Die Bundeswehr hat damit begonnen, deutsche Staatsbürger aus Israel auszufliegen. Eine erste Maschine vom Typ A400M erreichte am frühen Morgen den Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf. Eine zweite soll in Kürze folgen. Zusammen hatten beide Flugzeuge 80 deutsche Staatsbürger an Bord. Nach Angaben der Bundeswehr sind weitere Evakuierungsflüge geplant. In den vergangenen Tagen hatte das Auswärtige Amt bereits etwa 2800 Bundesbürger und deren Familienmitglieder bei der Ausreise unterstützt. Die Zahl der getöteten Palästinenser ist nach Behördenangaben auf über 2.200 gestiegen; in Israel kamen durch den Großangriff der Hamas der Armee zufolge mehr als 1.300 Menschen ums Leben. - Unterdessen hat die Weltgesundheitsorganisation angesichts der israelischen Vergeltungsoffensive im Gazastreifen erneut vor einer humanitären Katastrophe gewarnt. Insbesondere eine erzwungene Verlegung von 2.000 Patienten und Gesundheitspersonal in den südlichen Teil des Gazastreifens könnte für viele einem Todesurteil gleichkommen, erklärte die WHO.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 06:00 Uhr