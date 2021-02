Erste Bundesländer bekommen den Corona-Impfstoff von AstraZeneca

Nachrichtenarchiv - 06.02.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere Bundesländer haben jetzt die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs vom britisch-schwedischen Hersteller Astrazeneca erhalten. Hessen bekam 26.400 Dosen, Thüringen 9.600 Dosen. Weitere kamen in Berlin und Nordrhein-Westfalen an. Aus Bayern ist noch nichts bekannt. Verabreicht werden soll der neue Impfstoff ab kommender Woche. Insgesamt sollen heute 345.600 Impfdosen von AstraZeneca an die Länder geliefert werden. Das geht aus Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Bis Anfang März will Astrazeneca rund 3,2 Millionen Dosen liefern. Nach den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna ist der Astrazeneca-Impfstoff der dritte, der in Deutschland verfügbar ist. Die Ständige Impfkommission hat das Vakzin nur für unter 65-Jährige empfohlen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2021 18:00 Uhr