Erste Brückenteile in Baltimore werden aus dem Wasser geborgen

Baltimore: Nach dem Brückeneinsturz am Donnerstag sind erste große Stahlteile aus dem Wasser geborgen worden. Wie die Behörden der Stadt an der Ostküste der USA mitteilten, wurde ein 200 Tonnen schweres Stück der Brücke gehoben. Es wird nun durchtrennt und mit Flössen abtransportiert. Der Hafen von Baltimore ist nach dem Einsturz derzeit nicht mehr erreichbar. Ziel der Arbeiten ist es daher zunächst, einen Ausweichkanal für die kommerziell wichtige Schifffahrt zu schaffen. Dafür müssen aber noch tonnenweise Beton- und Stahlteile entfernt werden. Am Donnerstag hatte ein Containerschiff einen Brückenpfeiler gerammt und das Bauwerk zum Einsturz gebracht. Bei dem Unglück kamen vermutlich sechs Menschen ums Leben - bisher wurden erst zwei der Opfer geborgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2024 13:00 Uhr