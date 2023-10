Erste Bodentruppen erreichen Gazastreifen

Tel Aviv: Das israelische Militär hat in der vergangenen Nacht vereinzelte Bodentruppen in den Gazastreifen geschickt. Wie ein Militärsprecher mitteilte, sollen sie dort gegen palästinensische Kämpfer vorgehen und nach den Geiseln suchen, die die Hamas genommen hat. Das israelische Militär gab außerdem bekannnt, die radikal-islamischen Hamas-Kämpfer hätten nach derzeitigen Erkenntnissen 222 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Man gehe davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben seien und habe die Angehörigen informiert. Die Hamas meldet ihrerseits, das israelische Militär habe erneut Wohngebäude und ein Flüchtlingslager bombardiert. So habe es Luftangriffe auf Wohnhäuser in Chan Junis und im Lager Nusseirat gegeben. Beide Orte liegen in einem Gebiet, das für die Evakuierung palästinensischer Zivilisten vorgesehen war.

