Erste Bewohner dürfen kurzzeitig nach Lahaina zurückkehren

Lahaina: Rund sieben Wochen nach den schweren Bränden auf der Hawaii-Insel Maui konnten die ersten Anwohner kurzzeitig wieder zurückkehren. Die Behörden genehmigten einen Besuch in einer Zone im nördlichen Teil von Lahaina in einem Zeitfenster von acht Stunden. Bisher war es nur Rettungs- und Hilfskräften erlaubt, die betroffenen Gebiete aufzusuchen. Den Behörden zufolge sollen die Bewohnerinnen und Bewohner nun nach und nach zurückkehren dürfen. Allerdings gaben sie auch Warnungen heraus: So wurde empfohlen, Schutzkleidung zu tragen und nicht in der Asche zu wühlen, da diese mit Giftstoffen durch abgebrannte Chemikalien verunreinigt sein könnte. Bei den Bränden Anfang August sind mindestens 97 Menschen gestorben, große Teile der Stadt Lahaina brannten ab.

