Erste Bewerberin meldet Kandidatur für Truss-Nachfolge an

Ultrarechte Meloni erhält Auftrag zur Bildung der neuen Regierung in Italien

Rom: Italiens Präsident Mattarella hat die Ultrarechte Giorgia Meloni mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Ihre Vereidigung und die des Kabinetts sei für morgen Vormittag geplant, sagte ein Sprecher des Präsidentenpalasts. Meloni wird die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung. Das Land vollzieht damit einen deutlichen Rechtsruck. Melonis Partei, die "Brüder Italiens", hat ihre Wurzeln in Nachfolgeparteien der italienischen Faschisten. Das Rechtsbündnis aus den "Brüdern", der "Lega" und der "Forza Italia" des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi hatte bei den Wahlen im September eine deutliche Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2022 19:00 Uhr