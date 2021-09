Erste Anwärter aufs Kanzleramt geben Stimme ab

Nachrichtenarchiv - 26.09.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Bundestagswahl haben die ersten Anwärter auf das Kanzleramt ihre Stimme abgeben: SPD-Bewerber Scholz wählte in Potsdam, sein CDU-Konkurrent Laschet in Aachen. Gewählt haben auch der CSU-Vorsitzende Söder in Nürnberg sowie Bundespräsident Steinmeier in Berlin. Zuvor hatte Steinmeier in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag" die Bürgerinnen und Bürger noch einmal dazu aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen. Wer mitmache, werde gehört - wer nicht wähle, lasse andere für sich entscheiden, so Steinmeier. Rund 60.000 Wahllokale haben seit 8 Uhr geöffnet. Etwa 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, einen Bundestag zu wählen. Wie der Ältestenrat einstimmig beschlossen hat, soll dieser voraussichtlich in einem Monat - also am 26. Oktober - zum ersten Mal zusammenkommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2021 12:00 Uhr