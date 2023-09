Erste Absolventen des Islamkolleg Deutschland bekommen Zertifikate

Osnabrück: Die ersten Absolventen des Islamkollegs Deutschland haben heute ihre Abschlusszertifikate bekommen. Die Männer und Frauen hatten an einer berufsbegleitenden praktischen Ausbildung zum Imam teilgenommen. Der Kuratoriumsvorsitzende des Islamkollegs, Altbundespräsident Wulff, sprach von einem historischen Tag. Zum ersten Mal hätten Imam-Anwärter ihre praktische Ausbildung in Deutschland, in deutscher Sprache und wissenschaftlich begleitet abgeschlossen. Angesichts der Millionen in Deutschland lebender Muslime sei das längst überfällig gewesen, so Wulff. Das Islamkolleg Deutschland war 2019 mit Sitz in Osnabrück gegründet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 16:15 Uhr