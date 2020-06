Ersatz-Parade zum 94. der Queen in Windsor

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Windsor: Die britische Königin Elisabeth hat ihren 94. Geburtstag mit einer schlichten Zeremonie nachgefeiert. Statt der üblichen Militärparade in London gab es wegen der Corona-Pandemie einen kleinen Aufmarsch der Welsh Guards in roter Uniform und Bärenfellmütze, die dabei die Abstandsregeln penibel einhielten. Eine Kapelle spielte unter anderem die Nationalhymne "God save the Queen". Elisabeth verfolgte die Zeremonie lächelnd von einem überdachten Podium im Innenhof von Schloss Windsor aus. Der Geburtstag der britischen Königin war schon am 21. April, wird aber traditionell in der Hoffnung auf besseres Wetter im Juni nachgefeiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 14:45 Uhr