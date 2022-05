Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2024 findet in München statt

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Das Finale der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird in Berlin ausgetragen. Das hat das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA in Wien entschieden. Termin ist der 14. Juli. Das Eröffnungsspiel einen Monat vorher wird in München angepfiffen. Die Auslosung für die Endrunde findet im Dezember 2023 statt. Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber bereits für die Endrunde qualifiziert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2022 20:00 Uhr