Eröffnung Bürgerfest Hamburg zu Tag der Deutschen Einheit

Hamburg: Die zentralen Feierlichkeiten zum morgigen Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in Hamburg statt. Bereits heute beginnt in der Hansestadt ein Bürgerfest rund um das Rathaus. Höhepunkt ist ein Festakt in der Elbphilharmonie, bei dem der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, eine Rede hält. Gastgeber ist Bürgermeister Tschentscher, der derzeit Bundesratspräsident ist. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, fordert mit Blick auf die Situation in Ostdeutschland eine grundsätzliche Wende der Bundesregierung. Die Unzufriedenheit im Osten koche über, sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nötig sei ein Ost-Gipfel im Kanzleramt. Er warnte, ohne eine spürbare Wende werde es ein politisches Desaster bei den Landtagswahlen im Osten geben. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg liegt die AfD in den Umfragen vorne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 10:00 Uhr