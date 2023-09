Erntebilanz in Bayern fällt durchwachsen aus

Fürth: Die Erntebilanz in Bayern fällt in diesem Jahr durchwachsen aus. Nach den Zahlen des Statistischen Landesamts blieb der Getreideertrag drei Prozent unter dem langjährigen Schnitt - auch wenn in diesem Jahr etwas mehr geerntet werden konnte als im besonders trockenen und heißen Sommer 2022. Deutlich besser war die Bilanz bei den Kartoffeln: Im Vergleich zum vergangenen Jahr gab es ein Plus von acht Prozent.

