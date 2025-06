Ernteausfälle durch Pflanzenkrankheit befürchtet

Karlsruhe: Landwirte befürchten massive Einbußen durch die Pflanzenkrankheit Stolbur. Betroffen sind in einigen Teilen Deutschlands vor allem Zuckerrüben und Kartoffeln, in Baden-Württemberg laut dem Stuttgarter Landwirtschaftsministerium auch Rote Bete, Sellerie, Kohl, Zwiebeln und Möhren. Für die Ausbreitung der Pflanzenkrankheit sei eine Zikaden-Art verantwortlich. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, teilte mit, das Insekt habe sich von Baden-Württemberg über Rheinland-Pfalz, Bayern und Hessen weiter in den Norden verbreitet und sei inzwischen auch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Er fordert effektive Mittel zur Bekämpfung dieser Zikaden.

