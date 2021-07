Ernte in diesem Jahr besser als im Vorjahr

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nauen: Die deutschen Bauern erwarten in diesem Jahr eine um fünf Prozent bessere Ernte als im Vorjahr. Durch die Niederschläge in den vergangenen zwei Wochen hat sich die Situation laut Bauernpräsident Ruckwied in vielen Regionen entspannt. Die sei wichtig, da die vergangenen drei Jahre viel zu trocken gewesen seien. Viele Landwirte mussten deshalb Kredite aufnehmen. Im Winter habe es wenig Frotstschäden gegeben und im Frühjahr sei ausreichend Regen gefallen, sagte Ruckwied zum Ernteauftakt im brandenburgischen Nauen. Die Hitze im Juni sei deshalb für die Pflanzen gut zu verkraften gewesen. Der Bauernpräsident betonte aber auch, dass Wetterextreme allgemein zunähmen. Es gebe Trockenperioden, dann wieder massiven Regen und auch Hagelschauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 23:00 Uhr