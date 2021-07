Ernte in diesem Jahr besser als im Vorjahr

Corona-Delta-Variante dominiert erstmals in Deutschland

Berlin: Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist zum ersten Mal dominierend in Deutschland. Das zeigt ein aktueller Bericht, den das Robert-Koch-Institut am Abend veröffentlicht hat. Demnach liegt der Anteil von Delta nun bei 59 Prozent aller registrierten Infektionen. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 37 Prozent. Die Alpha-Variante, die sich vorher in Europa stark ausgebreitet hatte, werde aktuell nur noch in jeder dritten Probe nachgewiesen, heißt es in dem Bericht. Andere Virus-Mutanten spielen in Deutschland derzeit keine Rolle. Nur ein Teil der positiven Corona-Proben wird auf Varianten hin untersucht, die Ergebnisse werden dann hochgerechnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 21:00 Uhr