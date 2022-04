Erneuter Wintereinbruch erreicht Italien

Nachrichtenarchiv - 03.04.2022 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Auch in Italien ist am Wochenende mancherorts der Winter zurückgekehrt. Auf dem Vesuv bei Neapel etwa fiel gestern Schnee. Auch in anderen Teilen des Landes, etwa in Ligurien oder auf der Urlaubsinsel Sardinien, schneite es. Dazu kamen vor allem in Mittel- und Süditalien starke Winde und Unwetter. Trotz vielerorts starkem Schneefall endet heute in Bayern die Skisaison. So schließen neben dem Sudelfeld an diesem Wochenende auch die Lifte im Skigebiet Garmisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 12:30 Uhr