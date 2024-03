Erneuter Polizeieinsatz bei der Fahndung nach früheren RAF-Terroristen

Berlin: Bei der Fahndung nach den zwei ehemaligen RAF-Terroristen Garweg und Staub hat es in der Hauptstadt einen weiteren Polizeieinsatz gegeben. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte in der Früh eine Wohnung in einem Studentenwohnheim in Berlin-Friedrichshain. Wie eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamtes Niedersachsen weiter mitteilte, wurde dabei niemand festgenommen. In dem Stadtteil hat es in den vergangenen Tagen bereits mehrere Wohnungsdurchsuchungen gegeben. - Vor gute einer Woche war in Berlin die Ex-RAF-Terroristin Klette festgenommen worden, die zusammen mit Garweg und Staub vor über 30 Jahren untergetaucht war. Zusammen sollen sie durch Raubüberfälle ihr Leben im Untergrund finanziert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 10:00 Uhr