Erneute Unruhen in Bagdad nach Verunglimpfung des Korans

Bagdad: In der irakischen Hauptstadt ist es wieder zu Unruhen wegen der Verunglimpfung des Korans in Schweden und Dänemark gekommen. Hunderte Demonstranten versuchten in der vergangenen Nacht, die sogenannte Grüne Zone zu stürmen. Dort haben Regierung und zahlreiche Botschaften ihren Sitz. Sicherheitskräfte hielten die wütende Menschenmenge auf. Mitte der Woche hatten Demonstranten bereits die schwedische Botschaft in einem anderen Teil Bagdads gestürmt. Sie protestierten damit gegen einen irakischen Asylbewerber, der in Stockholm wie schon im Juni eine Ausgabe des Koran anzünden wollte. Die heilige Schrift des Islams fing aber nicht Feuer. Stattdessen trampelte er auf dem Buch herum. Gestern verbrannte dann in Dänemark nach Medienberichten eine ultranationalistische Gruppe einen Koran und übertrug dies im Internet. Das irakische Außenministerium verurteilte die Aktion.

