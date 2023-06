Erneute gewaltsame Proteste in Leipzig

Meldungsarchiv - 04.06.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Leipzig: Auch in der vergangenen Nacht hat es in der sächsischen Stadt wieder gewaltsame Proteste von mutmaßlichen Linksradikalen gegeben. An mehreren Orten im Stadtteil Connewitz brannten Barrikaden aus Mülltonnen und Paletten. Feuerwehr und Polizei löschten sie mit Wasserwerfern. Ein Polizeiposten sei mit Steinen attackiert worden, hieß es von Seiten der sächsischen Polizei. Dabei seien zwei Beamte verletzt worden. Um die Identität der Demonstranten festzustellen, kesselte die Polizei etwa 500 Menschen ein. Bereits in der Nacht zum Samstag hatte es gewaltsame Zusammenstöße gegeben. Gegen fünf Männer, die dabei festgenommen wurden, wurde am Abend Haftbefehl wegen schweren Landfriedensbruchs erlassen. Die Proteste richten sich gegen die Verurteilung der Linksextremistin Lina E., die am Mittwoch zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2023 07:00 Uhr