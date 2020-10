Erneute Demonstrationen in Polen gegen Abtreibungs-Urteil

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: In Polen haben erneut Hunderte Menschen gegen das Urteil des Verfassungsgerichts zum Abtreibungsrecht demonstriert. Sie gingen trotz der mit der Corona-Pandemie begründeten Verbote auf die Straße - unter anderem in Warschau, Krakau, Breslau und Stettin. Die Demonstranten verlangten den Rücktritt der Regierung. Das polnische Verfassungsgericht hatte am Donnerstag die Abtreibung von Embryos mit angeborenen Fehlbildungen für verfassungswidrig erklärt und damit das ohnehin strenge polnische Abtreibungsrecht weiter eingeschränkt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 02:00 Uhr