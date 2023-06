Erneute Angriffe auf russische Stadt Belgorod

Kurzmeldung ein/ausklappen Wegen Waldbrandgefahr in Teilen Bayerns Beobachtungsflüge

Landshut: Wegen der gestiegenen Waldbrandgefahr gibt es von heute an in Niederbayern erste Beobachtungsflüge. Das hat der BR von der Bezirksregierung erfahren. In Ober- und Unterfranken sind solche Beobachtungsflüge am Wochenende geplant. Grund sind die anhaltende Trockenheit und der viele Sonnenschein in den vergangenen Tagen. Die Behörden warnen deshalb vor offenem Feuer im Wald.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 05:00 Uhr