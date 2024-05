Erneut werden Politiker und Wahlkampfhelfer angegriffen

Berlin: Wirtschaftssenatorin Giffey ist von einem Unbekannten attackiert worden. Laut Polizei ereignete sich die Tat gestern in einer Bibliothek im Bezirk Rudow. Dabei schlug ein Mann von hinten auf Giffey ein. Der Angreifer flüchtete, Giffey begab sich wegen Kopf- und Nackenschmerzen zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Staatsschutz habe die Ermitlungen übernommen, hieß es weiter. In Dresden wurde gestern Abend eine Politikerin der Grünen angegriffen, als sie Wahlplakate aufhängte. Die Polizei nahm einen 34-Jährigen und eine 24-Jährige fest. Sie sollen sich zuvor in einer Gruppe aufgehalten haben, aus der heraus der Hitlergruß gezeigt wurde. Am Freitag war in Dresden der SPD-Europaabgeordnete Ecke angegriffen und schwer verletzt worden. Das war Anlass für eine Sondersitzung der Innenminister gestern Abend. Danach hieß es, man prüfe härtere Strafen.

