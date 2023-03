Erneut viele Filialschließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof

Meldungsarchiv - 13.03.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Essen: Der insolvente Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt in Bayern fast die Hälfte seiner Filialen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden Ende Juni die Häuser in Coburg, Erlangen, München-Hauptbahnhof, Nürnberg-Königstraße und -Langwasser sowie Regensburg-Neupfarrplatz dichtgemacht. Ende Januar folgen dann Bayreuth, Schweinfurt, Kempten und Rosenheim. Deutschlandweit sind es 52 Filialen, die nach Angaben des Managements unrentabel sind und deshalb schließen müssen. 4.300 Mitarbeiter müssen mit ihrer Kündigung rechnen - auch welche in der Verwaltung. Die Gewerkschaft Verdi will die Entscheidung nicht widerspruchslos hinnehmen. Insbesondere der Online-Handel gräbt Galeria das Geschäft ab. Schon vor zwei Jahren musste der Konzern viele Häuser schließen und etwa 5.000 Mitarbeitern kündigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2023 19:00 Uhr