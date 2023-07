Erneut Unruhen in Frankreich nach tödlichem Polizeieinsatz

Meldungsarchiv - 01.07.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: In Frankreich hat die Polizei vergeblich versucht, weitere Ausschreitungen zu verhindern. Protestierende zündeten erneut Autos und Mülltonnen an. In Lyon, Marseille, Grenoble und Straßburg wurden Geschäfte geplündert. Bis zum frühen Morgen meldete Innenminister Darmanin mindestens 470 Festnahmen. Landesweit waren 45.000 Polizisten im Einsatz, darunter Spezialkräfte. Großveranstaltungen wurden abgesagt, der Nahverkehr eingestellt. Die französische Fußball-Nationalmannschaft rief dazu auf, die Gewalt zu beenden und nach dem tödlichen Polizeischuss auf einen 17-Jährigen Raum für Trauer zu lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2023 05:00 Uhr