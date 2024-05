Erneut Übergriffe auf Politikerinnen in Berlin und Dresden

Berlin: In Deutschland gab es offenbar erneut Übergriffe auf Politikerinnen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey beim Besuch einer Bibliothek am Kopf mit einem Beutel attackiert. Darin soll sich ein harter Gegenstand befunden haben. Die SPD-Politikerin musste daraufhin kurzzeitig zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. In Dresden wurde laut Polizei eine 47-jährige Grünen-Politikerin von einem Mann und einer Frau gestoßen und bespuckt, als sie zusammen mit anderen Personen Wahlplakate aufhängen wollte. Die Polizei konnte beide Verdächtige festnehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2024 03:00 Uhr