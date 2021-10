Erneut toter Migrant an polnischer Grenze zu Belarus gefunden

USA kehren in den UN-Menschenrechtsrat zurück

New York: Die USA sind wieder im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Die UN-Vollversammlung wählte die Vereinigten Staaten in das Gremium mit Sitz in Genf. Vor mehr als drei Jahren hatte der damalige Präsident Trump angekündigt, dass sich die USA aus dem Menschenrechtsrat zurückziehen - auch wegen dessen häufiger Kritik an Israel. Darüber hinaus gerieten die Vereinigten Staaten selbst wegen Rassismus-Vorwürfen ins Visier des UN-Gremiums. Trumps Nachfolger Biden ordnete dann die Kehrtwende an. Dessen Außenminister Blinken sagte nun zur Rückkehr in den Menschenrechtsrat, man werde den weltweiten Kampf gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei massiv unterstützen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.10.2021 21:45 Uhr