Erneut protestieren Tausende Menschen in Belarus gegen Staatschef Lukaschenko

Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wurde an indischen Wirtschaftswissenschaftler verliehen

Frankfurt am Main: Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen ist mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio würdigte Bundespräsident Steinmeier den Preisträger als "moralische Instanz". Er schreibe gegen die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten dieser Welt an. Wie kein anderer sei Sen verbunden mit der Idee der globalen Gerechtigkeit. Weil sich Steinmeier derzeit in Quarantäne befindet, wurde seine Rede vom Schauspieler Burghart Klaußner verlesen. Der 86-Jährige Sen, der in den USA lebt, wurde per Video zugeschaltet. Er sagte, der Friedenspreis sei für ihn eine Ermutigung. In seiner Dankesrede wies er darauf hin, dass die Verhältnisse in vielen Staaten immer repressiver würden. Gesellschaftlich sei kaum etwas dringender, als gegen den global zunehmenden Autoritarismus Widerstand zu leisten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.10.2020 15:30 Uhr