Erneut Proteste in der Slowakei gegen die Regierung

Bratislava: In der Slowakei haben gestern erneut tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Fico demonstriert. Dabei geht es vor allem um seine Ukraine-Politik, die Demonstrierenden werden ihm einen zu russlandfreundlichen Kurs vor. Nach Medienberichten kamen in Bratislava etwa 10.000 Menschen zusammen, auch in anderen Städten gab es Proteste.

