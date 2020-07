Erneut Proteste in Bulgarien

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sofia: Der bulgarische Ministerpräsident Borissow hat die zuletzt auch von Staatschef Radew erhobenen Forderungen nach einem Rücktritt seiner Mitte-Rechts-Regierung zurrückgewiesen. In einem auf Facebook verbreiteten Video spricht Borissow von Verantwortung und betont, dass seine Amtszeit im nächsten Frühjahr abläuft. Zuvor hatte der von den oppositionellen Sozialisten unterstützte Präsident Radew in einer Fernsehansprache die Regierung wegen mafiösen Gebarens zum Rücktritt aufgefordert. Auch tausende Demonstranten forderten dies erneut. Korruption gilt als großes Problem in Bulgarien. Die Proteste dauern seit drei Tagen an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.07.2020 04:00 Uhr