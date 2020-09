Erneut Proteste in Belarus

Nachrichtenarchiv - 06.09.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Die Proteste gegen den umstrittenen Präsidenten von Belarus, Lukaschenko, gehen weiter. Erneut gingen heute trotz einer Warnung der Regierung Zehntausende auf die Straße und forderten seinen Rücktritt. In der Hauptstadt Minsk zogen die Menschen mit historischen weiß-rot-weißen Landesflaggen zum Palast der Unabhängigkeit, dem Sitz Lukaschenkos. Militär und Spezialeinheiten schirmten das Gebäude hermetisch ab, auch Schützenpanzer waren zu sehen. In anderen Städten wurde ebenfalls demonstriert. Dabei wurden landesweit nach Angaben von Aktivisten mindestens 150 Menschen festgenommen. Der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Es gibt Berichte, wonach das Internet in Belarus massiv gestört ist. Es ist bereits der fünfte Protestsonntag seit den Präsidentschaftswahlen am 09. August.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2020 21:00 Uhr