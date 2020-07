Erneut Proteste gegen Regierung in Bulgarien

Nachrichtenarchiv - 15.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sofia: Bei den Protesten gegen die Regierung in Bulgarien ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden am Abend in der Hauptstadt Sofia zwei Polizisten und ein Demonstrant verletzt, wie die Polizei mitteilte. Randalierer hätten Fensterscheiben zerbrochen und Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit auf Sicherheitskräfte geworfen. Sechs Menschen wurden festgenommen. Die Proteste fanden am sechsten Abend in Folge in Sofia statt. Die Demonstranten fordern den Rücktritt des konservativen Ministerpräsidenten Borissow.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.07.2020 04:00 Uhr