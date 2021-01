Erneut Proteste gegen Abtreibungsrecht Polen

Moskauer Polizei will Metro und Straßen wegen Nawalny-Demo sperren

Moskau: In Russland bereiten sich Sicherheitsbehörden auf neue Proteste von Anhängern des Regierungs-Kritikers Nawalny vor. Die Polizei in der russischen Hauptstadt kündigte an, mehrere Metro-Stationen zu schließen. Außerdem sollen morgen mehrere Straßen in der Umgebung des Kremls gesperrt werden. Nawanlys Unterstützer haben für das Wochehende wieder Demonstrationen im ganzen Land angekündigt. Bereits vergangenes Wochenende gingen Zehntausende auf die Straße, um die Freilassung des 44-Jährigen zu fordern. Mehrere tausend Menschen wurden dabei festgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 08:15 Uhr