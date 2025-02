Erneut Niederlage für Dortmund in der Fußball-Bundesliga

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Dortmund sein Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten VfL Bochum 0:2 verloren. Nach dem Champions League-Erfolg in Lissabon bleiben die Westfalen damit in der Bundesliga auch unter dem neuen Trainer Kovac weiter glücklos. Freiburg erzielte kurz vor dem Schlusspfiff ein 1:0 auf St. Pauli. Ebenfalls in der Schlussphase entschieden wurde die Partie Stuttgart gegen Wolfsburg. In der 87. Minute trafen die Wölfe per Hand-Elfmeter zum 2:1. Auch Mönchengladbach hat 2:1 gewonnen - und zwar bei Union Berlin. In der zweiten Liga unterlag Fürth in Elversberg 0:2.

