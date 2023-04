Erneut Massenproteste in Israel trotz vorläufigen Stopps der Justizreform

Meldungsarchiv - 01.04.2023 20:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: In Israel haben erneut tausende Menschen gegen die geplante Justizreform der Regierung demonstriert - obwohl das Vorhaben vorläufig ausgesetzt ist. Die Organisatoren der Proteste gehen davon aus, dass die Regierung so nur Zeit gewinnen will, um den - so wörtlich - "Justizputsch zu verabschieden". Es sei die Aufgabe der Bevölkerung, die Demokratie zu schützen, teilten sie mit. Auch Oppositionspolitiker zweifeln daran, dass Ministerpräsident Netanjahu tatsächlich einen Kompromiss bei der Justizreform erzielen will. In den vergangenen Tagen fanden mehrere Gespräche zwischen Regierung und Opposition statt. In einem Monat tritt die Knesset nach der Parlamentspause wieder zusammen - jederzeit könnten dann die umstrittenen Gesetze verabschiedet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2023 20:45 Uhr