Erneut Massenprotest in Israel gegen geplante Justizreform

Meldungsarchiv - 08.04.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: In Israel haben wieder zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform von Ministerpräsident Netanjahu protestiert. In der Küstenmetropole Tel Aviv und in anderen Städten machten sie ihrem Ärger Luft, dass Netanjahu die Reform nur auf Eis gelegt, nicht aber zurückgezogen hat. Bei den Protesten wurde mit einer Schweigeminute der drei Todesopfer der gestrigen Anschläge in Tel Aviv und im Westjordanland gedacht. Deshalb fanden die Kundgebungen auch unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Reformpläne würden der Regierung eine effektive Kontrolle über die Ernennung von Richtern des Obersten Gerichtshofs geben. Zudem würden sie dem Parlament ermöglichen, viele Entscheidungen des Gerichts zu überstimmen. Das Vorhaben hat eine der größten innenpolitischen Krisen in der jüngeren Geschichte Israels ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 22:00 Uhr