Erneut Krawalle in den Niederlanden

Rotterdam: In den Niederlanden ist es den dritten Abend in Folge zu Krawallen gekommen. In Rotterdam ging die Polizei mit Wasserwerfern gegen Plünderer vor, in Haarlem setzte sie Tränengas ein. Auch aus Amsterdam wurden Ausschreitungen gemeldet. Die ersten Krawalle hatte es am Wochenende bei Protesten gegen die nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie gegeben. Mittlerweile gelten die Motive der überwiegend jugendlichen Randalierer als unklar.

