Erneut Hunderte Festnahmen bei Protesten in der Türkei

Istanbul: Bei Protesten gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu sind der türkischen Regierung zufolge erneut Hunderte Menschen festgenommen worden. Innenminister Yerlikaya erklärte, 323 Personen seien in Gewahrsam genommen worden. Keinerlei Versuch, die öffentliche Ordnung zu gefährden, werde geduldet, betonte der Minister. Seit Mittwoch sind Zehntausende Menschen in Istanbul, Ankara und anderen Städten gegen die Festnahme Imamoglus auf die Straße gegangen. Die Polizei ging mit Pfefferspray, Tränengas und Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor, die ihrerseits Polizisten mit Knallkörpern und anderen Gegenständen bewarfen. Imamoglu gilt als aussichtsreichster Konkurrent von Präsident Erdogan. Am Mittwoch war er unter der Anschuldigung der Korruption und des Terrorismus inhaftiert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 10:00 Uhr