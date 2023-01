Erneut gewalttägie Proteste in Peru

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lima: In Peru dauern die gewalttätigen Proteste gegen die Regierung an. In der Hauptstadt Lima lieferten sich Demonstranten und Polizisten erneut schwere Auseinandersetzungen. Die Polizei feuerte Tränengas in die Menge, Regierungsgegner schleuderten Steine. In der Stadt Arequipa im Süden des Landes versuchten Demonstranten, den Flughafen zu stürmen. Die Regierung erklärte für mehrere Regionen den Ausnahmezustand. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Übergangspräsidentin Boluarte und die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Castillo. Bei den seit Dezember andauernden Protesten kamen bereits mehrere Dutzend Menschen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 04:00 Uhr