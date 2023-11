Erneut Geiseln von der Hamas freigelassen

Tel Aviv: Am fünften Tag der Feuerpause hat die radikal-islamische Hamas erneut Geiseln freigelassen. Wie das israelische Militär am Abend bestätigte, handelt es sich um zehn Israelis und um zwei Thailänder. Sie seien vom Roten Kreuz in Empfang genommen worden und danach über Ägypten nach Israel ausgereist. Außenministerin Baerbock teilte auf X mit, dass auch eine Frau freigelassen wurde, die die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Im Gegenzug ließ 30 Palästinenser frei, die sich in Israel in Haft befunden hatten. UN-Generalsekretär Guterres hat sich inzwischen ein weiteres Mal für eine länger andauernde Feuerpause im Gazastreifen ausgesprochen. Nach seinen Worten geht es darum, Hilfen für die Zivilbevölkerung zu ermöglichen. Derweil laufen die Bemühungen für eine dauerhafte Waffenruhe. Nach Medienberichten beraten der israelische und der US-Geheimdienst mit der Regierung von Katar über ein mögliches Abkommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.11.2023 22:45 Uhr