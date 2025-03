Erneut Einschränkungen auf Münchner Stammstrecke

München: Beim S-Bahn-Verkehr auf der Münchner Stammstrecke gibt es auch an diesem Wochenende noch einmal Einschränkungen. Heute und morgen sind von neun bis 16 Uhr jeweils deutlich weniger S-Bahnen unterwegs. Der Grund sind Vorbereitungen für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof. Es soll im Juni in Betrieb gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 09:00 Uhr