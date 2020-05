Erneut ein ARD-Fernsehteam in Berlin angegriffen

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Bundeshauptstadt ist nach Angaben der ARD erneut ein Fernsehteam angegriffen worden. Nach Angaben des Hauptstadtstudios hat sich bei einer Demonstration vor dem Reichstag ein Teilnehmer spontan aus der Menge gelöst und den Tonassistenten des Teams getreten. Die Polizei habe unmittelbar reagiert und den Angreifer festgenommen. Bei der Demonstration hatten sich laut Polizei-Angaben bis zu 400 Menschen vor dem Reichstag versammelt. Unter der Gruppe befanden sich auch Gegner der Corona-Beschränkungen und Impfgegner. Am 1. Mai war bereits ein Team des ZDF in Berlin angegriffen worden.Dabei wurden fünf Mitglieder der Gruppe teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen etwa 15 Menschen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung. Einige Verdächtige sind nach Angaben der Behörden der linken Szene zuzurechnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 22:00 Uhr