Erneut Drohschreiben mit dem Kürzel "NSU 2.0" verschickt

Kanzleramtschef Braun befürwortet Rückkehr von Fans in Stadien

Berlin: Kanzleramtschef Braun befürwortet eine Rückkehr der Fans in die Fußballstadien. Mit Abstand und einem Hygienekonzept könnten Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden, so Braun in einem Zeitungsinterview. Großes Gedränge müsse aber noch vermieden werden, die Stadien dürften also nicht ausverkauft sein. Die Deutsche Fußballliga hatte am Mittwoch einen Leitfaden präsentiert, darin geht es unter anderem um die Regelungen für An- und Abreise. Auch das Bundesgesundheitsministerium hatte geurteilt, das Konzept berücksichtige wesentliche Aspekte des Infektionsschutzes. Ziel der Clubs ist es, dass Zuschauer zum oder bald nach Liga-Start am 18. September zugelassen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2020 08:00 Uhr