Erneut demonstrieren zehntausende Russen für festgenommenen Gouverneur

Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Chabarowsk: Im Osten Russlands haben nach amtlichen Angaben 6.500 Menschen gegen die Einmischung Präsident Putins in die regionale Politik protestiert. Örtliche Medien sprechen von 20.000 Demonstranten, die Veranstalter von 50.000. Es ist das dritte Wochenende hintereinander, an dem die Menschen auf die Straße gehen. Sie wenden sich gegen Putins Entscheidung, einen neuen Gouverneur für die Region zu ernennen, die sechstausend Kilometer von Moskau entfernt ist. Zuvor war Gouverneur Furgal wegen Mordvorwürfen festgenommen worden. Diese Vorwürfe sind nach Ansicht der Demonstranten aus politischen Motiven vorgeschoben. Furgal sitzt seit Juni in der Hauptstadt in Untersuchungshaft. - Der neue Gouverneur gehört derselben Partei an wie der abgesetzte; es ist die des Putin-Gegners Schirinowski.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 03:00 Uhr