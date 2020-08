Erneut demonstrieren Tausende gegen Regierung in Bulgarien

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

In Bulgarien haben erneut Zehntausende Menschen den Rücktritt von Ministerpräsident Borissow gefordert. In der Hauptstadt Sofia blockierten Demonstranten während des Berufsverkehrs mehrere wichtige Straßenkreuzungen. Am Abend versammelte sich eine große Menschenmenge vor der Zentrale der Regierung. Die Teilnehmer sangen die Nationalhymne und schwenkten Nationalflaggen. Seit drei Wochen gehen die Menschen in Bulgarien auf die Straße. Sie werfen Borissow Korruption vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 04:00 Uhr