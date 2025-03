Erneut demonstrieren in der Türkei zehntausende Menschen

In der Türkei ist es den dritten Abend in Folge zu Massenprotesten gekommen: Trotz Demonstrationsverboten gingen in den Großstädten Istanbul, Ankara und Izmir zehntausende Menschen auf die Straßen. Nach Angaben der Opposition versammelten sich allein in Istanbul etwa 300.000 Menschen. Die Polizei setzte Tränengas ein; rund 100 Menschen wurden festgenommen. Grund für die Proteste ist die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu. Er sollte am Wochenende zum Präsidentschaftskandidaten der CHP - der größten Oppositionspartei in der Türkei - gekürt werden. Der türkische Präsident Erdogan sprach von "Straßenterror" und warnte die Opposition vor weiteren Protesten.

