Erneut Demonstrationen in Serbien gegen Corona-Restriktionen

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Belgrad: Trotz eines Versammlungsverbots haben in Serbien wieder tausende Menschen gegen Präsident Vucic und die von seiner Regierung verhängten Corona-Restriktionen protestiert. Die Demonstranten veranstalteten unter anderem einen Sitzstreik vor dem Parlament in Belgrad. Anders als an den beiden vergangenen Abenden blieb es dabei friedlich. - Am Nachmittag hatte die Regierung Ansammlungen von mehr als zehn Personen verboten. Eine ursprünglich vorgesehene Ausgangssperre wurde zurückgezogen. Gegen sie hatte es teils gewaltsame Proteste gegeben. Die EU-Kommission hatte angesichts der Unruhen zur Deeskalation aufgerufen und gemahnt, Grundrechte und Freiheiten nicht unverhältnismäßig einzuschränken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.07.2020 01:00 Uhr