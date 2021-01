Erneut Corona-Krawalle in den Niederlanden

Amsterdam: In den Niederlanden hat es den zweiten Abend in Folge gewaltsame Proteste gegen die Corona-Anordnungen gegeben. Die Polizei berichtete von Krawallen in mindestens sechs Städten - darunter Amsterdam und Rotterdam. Große Gruppen vorwiegend junger Leute würden randalierend durch die Stadtzentren ziehen, hieß es. In Rotterdam wurden Polizisten laut einem Fernsehbericht von rund 100 Randalierern mit Steinen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Geschäfte seien geplündert worden. Erst am Samstagabend hatte es in den Niederlanden Krawalle wegen der nächtlichen Ausgangssperre gegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.01.2021 23:45 Uhr